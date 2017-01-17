Тереза Мэй: Парламент Великобритании вынесет на голосование итоговое соглашение по "брекситу"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Народ Великобритании проголосовал за выход из Евросоюза, но не против европейских ценностей.

Как сообщает Report, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи по случаю подготовки страны к выходу из Евросоюза.

В своей речи она отметила, что Великобритания будет добиваться справедливой сделки для страны. Она добавила, что Великобритания не будет добиваться половинчатого или ассоциативного членства в ЕС: "Мы хотим оставаться верными торговыми партнерами с остальной Европой. Вы всегда будете желанными гостями в нашей стране. Мы покидаем ЕС, но не Европу, поэтому мы ищем более приемлемый вариант партнерства".

Говоря о предстоящем процессе переговоров о выходе Великобритании из ЕС, Т.Мэй отметила 4 аспекта, которым будет руководствоваться страна. В этом плане она отметила важность приверженности ясности и открытости переговоров, построения сильной, не изолированной Великобритании, контроля за миграцией в страну, "не причиняя вреда уже живущим в Британии мигрантам и т.д".

В конце Т.Мэй сообщила, что парламент Великобритании вынесет на обсуждение итоговое соглашение по "брекситу".