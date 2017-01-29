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    Тереза Мей осудила указ Трампа в отношении беженцев

    Мы не согласны с таким подходом

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на Reuters.

    "Иммиграционная политика в Соединенных Штатах является вопросом для правительства США, так же, как иммиграционная политика нашего государства должна быть установлена нашим правительством. Но мы не согласны с таким подходом, и это не тот подход, который мы примем. Мы изучаем этот новый указ, чтобы увидеть, что он означает и какие правовые последствия он несет, в частности, для граждан Великобритании ", - заявил пресс-секретарь Т.Мей.

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