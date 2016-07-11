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    Тереза Мэй назначена главой правящей Консервативной партии Великобритании

    Дэвид Кэмерон: Я рад, что Тереза Мэй будет нашим новым премьер-министром

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Тереза Мэй назначена главой правящей Консервативной партии Великобритании - комитет тори.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее Дэвид Кэмерон заявил, что новым премьером Великобритании 13 июля станет Тереза Мэй.

    "Я рад, что Тереза Мэй будет нашим новым премьер-министром. Она сильный, компетентный политик, она более чем способна обеспечить лидерство, которое понадобится стране в предстоящие годы, и у нее будет моя полная поддержка", - сказал Кэмерон. К тому же, добавил он, у Мэй - "поддержка подавляющего большинство депутатов Консервативной партии".

    Он подчеркнул, что новый премьер-министр может рассчитывать на его полную поддержку. 

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