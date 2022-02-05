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Теракт в Сомали, 10 погибших

Теракт в Сомали, 10 погибших По меньшей мере 10 человек погибли в сомалийской провинции Джубаленд в результате разрыва самодельного взрывного устройства.
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5 февраля 2022 г. 06:32
Теракт в Сомали, 10 погибших

По меньшей мере 10 человек погибли в сомалийской провинции Джубаленд в результате разрыва самодельного взрывного устройства.

Как передает Report со ссылкой на Национальное телевидение Сомали (SNTV), взрывное устройство было заложено на пути следования пассажирского автобуса, выехавшего за пределы города Кисмайо.

В результате теракта погибли не менее 10 человек, трое получили ранения.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Террористическая организация "Аш-Шабаб", контролирующая ряд деревень и городов на юге Сомали, часто организует теракты против сил безопасности и гражданского населения в столице Могадишо и крупных городах.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə terror aktı törədilib, ölənlər var

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