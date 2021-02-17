Теракт в Сирии, есть погибший и раненые

Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в уезде Эль-Баб на севере Сирии.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", взрывное устройство сработало в так называемой промзоне Эль-Баба.
Пострадавшие госпитализированы в близлежащие больницы.
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание, возникшее после взрыва.
В результате инцидента повреждены припаркованные поблизости автомобили и расположенные на прилегающей территории магазины.
Силы безопасности предполагают, что за нападением стоят боевики террористической организации ПКК.