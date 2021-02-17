Теракт в Сирии, есть погибший и раненые

Теракт в Сирии, есть погибший и раненые

Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в уезде Эль-Баб на севере Сирии

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Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в уезде Эль-Баб на севере Сирии. Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", взрывное устройство сработало в так называемой промзоне Эль-Баба. Пострадавшие госпитализированы в близлежащие больницы. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание, возникшее после взрыва. В результате инцидента повреждены припаркованные поблизости автомобили и расположенные на прилегающей территории магазины. Силы безопасности предполагают, что за нападением стоят боевики террористической организации ПКК. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке YPG/PKK Suriyada terror aktı törətdi, ölən və yaralananlar var