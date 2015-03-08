​Теракт в Мали совершен в качестве возмездия Charlie Hebdo

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Североафриканская исламистская группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за совершенное накануне нападение на ресторан в малийской столице Бамако.

Теракт совершен в качестве возмездия за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда французским еженедельником Charlie Hebdo.

Как передает Report, об этом говорится в аудиопослании, распространенном в воскресенье, 8 марта, мавританским агентством Al-Akbar.

В тот же день на базе миротворческой миссии ООН на севере Мали был совершен еще один теракт, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

Среди жертв - один представитель "голубых касок", сообщает Reuters. В числе прочих на базе размещены французские военнослужащие.

В результате теракта 7 марта погибли пять человек, в том числе один француз и один бельгиец. Группировка "Аль-Мурабитун" была основана алжирцем Мохтаром Бельмохтаром - одним из самых известных террористов в Северной Африке.