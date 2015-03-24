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    ​Теракт в Афганистане унес жизни 6 детей

    Взрыв прогремел во время игры детей в крикет

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В результате совершенного в Афганистане теракта погибли 6, ранены 10 детей. Инцидент произошел в то время, когда дети играли в крикет.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по предварительной версии, на спортивной площадке сработало установленное в велосипеде взрывное устройство.

    Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

    Напомним, что в результате теракта, совершенного на волейбольном матче в провинции Пактика в ноябре 2014 года, погибли 45, было ранено более 50-ти человек.  

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