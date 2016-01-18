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    В результате теракта у дома йеменского генерала погибли 10 человек

    Теракт произошел в портовом городе Аден

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел у дома главы службы безопасности Йемена генерала Али Шаи.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

    Теракт произошел в портовом городе Аден. Террорист-смертник на заминированном автомобиле попытался проехать к самому дому. Однако путь ему преградила бронированная машина охранников.

    В результате взрыва погибли 10 человек. Из них двое охранников, остальные мирные жители. Еще 10 были ранены. В основном это пассажиры проезжавшего мимо автобуса.

    Сам генерал, дом которого атаковали, не пострадал. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.

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