В результате теракта у дома йеменского генерала погибли 10 человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел у дома главы службы безопасности Йемена генерала Али Шаи.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Теракт произошел в портовом городе Аден. Террорист-смертник на заминированном автомобиле попытался проехать к самому дому. Однако путь ему преградила бронированная машина охранников.

В результате взрыва погибли 10 человек. Из них двое охранников, остальные мирные жители. Еще 10 были ранены. В основном это пассажиры проезжавшего мимо автобуса.

Сам генерал, дом которого атаковали, не пострадал. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.