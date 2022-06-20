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Тема санкций против России войдет в повестку саммита G7

Тема санкций против России войдет в повестку саммита G7 Ситуация в Украине и последствия антироссийских санкций будут основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии.
Другие страны
20 июня 2022 г. 12:13
Тема санкций против России войдет в повестку саммита G7

Ситуация в Украине и последствия антироссийских санкций будут основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ.

Встреча начнется около полудня 26 июня, в этот день запланированы четыре рабочих заседания. На одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности. "Будут обсуждаться антироссийские санкции", - отметил источник. По его словам, в целом "приоритетом будет, прежде всего, тема Украины", включая ограничения против РФ.

В правительстве ФРГ заявили о "значительных последствиях" санкций для России с точки зрения ее экономических и военных возможностей. "Будут обсуждаться энергетические вопросы, нефтяное эмбарго", - отметил источник. Лидеры G7 также отдельно обсудят вопросы оказания финансовой помощи Украине.

"Мы хотим послать сигнал сплоченности и решимости G7", - подчеркнул источник, уточнив, что "еще многое предстоит сделать касательно реализации санкций". "Здесь нужна международная координация, - сказал он. - Речь также пойдет о военном сотрудничестве [стран G7]".

Кроме того, будет обсуждаться долгосрочная финансовая помощь Украине, а также тема экспорта продовольствия из Украины. По итогам саммита, как сообщил источник в кабмине ФРГ, ожидается итоговое коммюнике.

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Версия на азербайджанском языке G7-nin zirvə görüşündə Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirə olunacaq

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