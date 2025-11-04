Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборами

    Британская вещательная корпорация Би-би-си фальсифицировала речь, с которой президент США Дональд Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма его сторонниками Капитолия.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавшее в ее распоряжение 19-страничное письмо, разосланное анонимно членам совета директоров корпорации.

    Как уточняет издание, оно касается передачи Panorama продолжительностью один час, которую Би-би-си дала в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США. В ней выступление было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто президент призывает захватить здание Конгресса. "Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны", - говорит Трамп в ролике, показанном в программе Би-би-си.

    В действительности первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи. Она звучала следующим образом: "Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов . Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан". Вторая часть фразы - о необходимости сражаться не на шутку - была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

    Как уточняет газета, сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву хозяина Белого дома. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

    По информации The Daily Telegraph, этот документ, который уже циркулирует среди членов кабинета министров Великобритании, "вероятно, будет иметь серьезные последствия для корпорации", учитывая ее довольно натянутые отношения с Белым домом.

