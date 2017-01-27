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    Телефонный разговор между Путиным и Трампом может состояться в эти выходные

    Информация от источника в администрации

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор уже на этих выходных.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент NBC в Белом Доме Хэлли Джексон в своем твиттере со ссылкой на источники в администрации.

    «Новости: президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, проведут телефонные переговоры на этих выходных. Информация от источника в администрации. Первый звонок с момента инаугурации», — написала Джексон.

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