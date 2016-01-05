Тела 34 мигрантов обнаружены на побережье Эгейского моря в Турции

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Число найденных на побережье Турции мигрантов, погибших при крушении лодок при попытке достичь Греции, увеличилось до 34, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet Daily News.

По данным Береговой охраны Турции, на пляже Айвалык были найдены тела 24 погибших мигрантов, еще десять тел власти обнаружили на пляже в районе города Дикили. По данным местных властей, среди погибших в первом инциденте были граждане Ирака, Алжира и Сирии, о гражданстве мигрантов, ставших жертвами второго инцидента, не сообщается.

Власти продолжают поисковую операцию в районе предполагаемых инцидентов.

Ранее сообщалось, что турецкие власти обнаружили на побережье в западной части страны тела 21 погибшего при крушении суден с мигрантами. Несколько лодок, направлявшихся из турецкого Измира на греческий остров Лесбос, потерпели крушение в Эгейском море, недалеко от побережья Турции. По предварительным данным, произошло два инцидента. Точное число лодок и находившихся в них мигрантов пока не установлено, отмечает издание.