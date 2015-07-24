Технические переговоры Греции с кредиторами начинаются в Афинах

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Афинах в пятницу начинаются технические переговоры Греции с "четверкой" - представителями кредиторов (ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссия) и Европейского стабилизационного механизма (ESM), который предоставит Греции кредитную линию, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

МВФ будет представлять новая глава миссии фонда в Греции Делия Велкулеску. До этого она возглавляла миссию фонда на Кипре. Велкулеску считается опытным технократом и пользуется доверием главы фонда Кристин Лагард. От имени Греции переговоры будет вести председатель Совета экономических консультантов Йоргос Хулиаракис.

"Хулиаракис будет встречаться с главами институтов кредиторов, политические решения греческой стороны будут приниматься на совете правительства, а именно в координационном органе экономической политики правительства", — сообщил журналистам источник в правительстве. По его словам, правительство рассматривает 18 августа, как оптимальную дату завершения переговоров. Этот срок определен с тем, чтобы Греция могла нормально произвести 20 августа платеж по госдолгу на 3,2 млрд. евро в пользу ЕЦБ.

Если основным сценарием для греческой стороны является завершение переговоров до 18 августа, то все консультации в Афинах должны закончиться до 11-12 августа. В течение этого времени необходимо, во-первых, составить новый меморандум с требуемыми условиями и график на три года, во-вторых, провести переговоры по новому кредитному соглашению как для нужд государства, так и банков, которые в среднесрочной перспективе должны будут оцениваться для финансирования из ESM.