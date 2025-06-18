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Техас прекратил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой

Техас прекратил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета.
Другие страны
18 июня 2025 г. 17:04
Техас прекратил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой

Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета.

Как передает Report, сообщает портал Texas Tribune.

"Спустя четыре года после того, как губернатор Грег Эбботт объявил, что Техас станет первым штатом, который построит собственную стену на границе, законодатели тихо прекратили финансирование проекта, оставив только отдельные участки, покрывающие небольшую часть границы", - говорится в публикации.

Из примерно 1 295 километров территории, выделенной штатом для строительства стены, объект завершен только на 8% , что на сегодняшний день обошлось налогоплательщикам более чем в $3 млрд.

Инициативу о строительстве стены, призванной перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, выдвинул Дональд Трамп в первый срок своего президентства с 2017 по 2021 год. Но стена все еще остается недостроенной.

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Версия на английском языке Texas halts funding for border wall construction with Mexico

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