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Техас может отделиться от США после выборов президента

Техас может отделиться от США после выборов президента Техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.
Другие страны
3 марта 2024 г. 10:15
Техас может отделиться от США после выборов президента

Техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.

Как передает Report, авторы материала выражают тревогу на фоне приближения в США "супервторника", когда во многих штатах будут определены делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы статьи отметили, что некоторые кандидаты “заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости” и поддерживают выход штата из состава США.

“Вызывает тревогу количество кандидатов, подписавших обязательство “Заберем Техас назад”, - сказано в статье.

В материале отмечается, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских, а также продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

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Версия на азербайджанском языке Texas ştatı prezident seçkilərindən sonra ABŞ-dan ayrıla bilər

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