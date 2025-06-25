Тегеран осудил высказывания Рютте касательно ударов США по Ирану

Тегеран осудил высказывания Рютте касательно ударов США по Ирану

МИД Ирана осудил заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, поддержавшего удары США по Ирану.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи на своей странице в Х.

"Позорно, омерзительно и безответственно со стороны генерального секретаря НАТО поздравлять с актом агрессии против суверенного государства", - написал он.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот переписки с Рютте, в которой он поблагодарил Трампа за "решительные действия в Иране, которые были поистине экстраординарными и на которые никто другой не осмеливался". В пресс-службе НАТО подтвердили подлинность переписки.