Тегеран готов атаковать станции Starlink в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ

Иран считает станции спутниковой интернет-связи Starlink в странах Персидского залива своими "законными целями".

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, исламская республика объявила, что планирует атаковать станции, расположенные в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.