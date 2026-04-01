Тегеран готов атаковать станции Starlink в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ
Другие страны
- 01 апреля, 2026
- 04:16
Иран считает станции спутниковой интернет-связи Starlink в странах Персидского залива своими "законными целями".
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По его данным, исламская республика объявила, что планирует атаковать станции, расположенные в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Последние новости
