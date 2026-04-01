    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Другие страны
    • 01 апреля, 2026
    • 04:16
    Тегеран готов атаковать станции Starlink в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ

    Иран считает станции спутниковой интернет-связи Starlink в странах Персидского залива своими "законными целями".

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

    По его данным, исламская республика объявила, что планирует атаковать станции, расположенные в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

    Последние новости

    04:51

    Кубанычбек Омуралиев прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    04:16

    Тегеран готов атаковать станции Starlink в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ

    Другие страны
    03:48

    Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы

    Внешняя политика
    03:39

    ABC: Почти 350 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

    Другие страны
    03:20

    СМИ: Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб при авиаударе

    В регионе
    02:53

    Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человек

    В регионе
    02:40

    Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:17

    Премьер-министр ТРСК Унал Устель прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    02:02

    В США потерпел крушение истребитель F-35

    Другие страны
    Лента новостей