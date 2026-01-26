Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 16:12
    Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

    Министры иностранных дел стран ЕС 29 января обсудят вопрос о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

    "В четверг на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе вынесут предложение в координации с европейскими партнерами о включении КСИР в список террористических организаций. Также ожидается введение персональных санкций в отношении ответственных за жертвы среди гражданских лиц во время протестов в Иране", - отметил он.

    Антонио Таяни Евросоюз КСИР Иран санкции
    Avropa İttifaqı SEPAH-ın terror təşkilatı elan olunmasını nəzərdən keçirəcək

    Последние новости

    16:31

    В Краснодарском крае 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:30

    Абдуллаев: Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле

    Бизнес
    16:29

    В послевоенный период более 500 лицам предоставлено 620 протезов

    Социальная защита
    16:12

    Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

    Другие страны
    16:01

    Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

    Финансы
    15:58

    Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

    Экономика
    15:56

    В парламенте Кыргызстана обсудили укрепление связей с Азербайджаном и Грузией

    Внешняя политика
    15:54

    В Азербайджане в 2025 году инвалидность впервые установлена у 25,3 тыс. граждан

    Социальная защита
    15:53
    Фото

    Сахиба Гафарова призвала страны АПА к активному участию в WUF13

    Внешняя политика
    Лента новостей