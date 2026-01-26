Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

Министры иностранных дел стран ЕС 29 января обсудят вопрос о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

"В четверг на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе вынесут предложение в координации с европейскими партнерами о включении КСИР в список террористических организаций. Также ожидается введение персональных санкций в отношении ответственных за жертвы среди гражданских лиц во время протестов в Иране", - отметил он.