Танзания просит дать убежище осужденным за геноцид

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Танзания обратилась к международному сообществу с призывом предоставить убежище людям, которых признали невиновными в причастности к геноциду в Руанде 1994 года и тем, которые уже отсидели свой срок.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, Международный трибунал по геноциду в Руанде, заседающий в Танзании, в конце этого года завершает работу.

По словам представителей трибунала, восемь человек, оправданных по делу о геноциде, и трое вышедших на свободу боятся возвращаться в Руанду.

Сейчас эти 11 человек живут под охраной в Танзании. На данный момент никто из иностранных государств не предложил им убежище.

Международный трибунал по преступлениям в Руанде был создан в конце 1994 года для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид, совершенный на территории африканской страны.

В 1994 году всего за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек - в основном из этнической группы тутси, а также умеренные представители хуту.