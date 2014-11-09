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    Танзания просит дать убежище осужденным за геноцид

    В 1994 году всего за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Танзания обратилась к международному сообществу с призывом предоставить убежище людям, которых признали невиновными в причастности к геноциду в Руанде 1994 года и тем, которые уже отсидели свой срок.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, Международный трибунал по геноциду в Руанде, заседающий в Танзании, в конце этого года завершает работу.

    По словам представителей трибунала, восемь человек, оправданных по делу о геноциде, и трое вышедших на свободу боятся возвращаться в Руанду.

    Сейчас эти 11 человек живут под охраной в Танзании. На данный момент никто из иностранных государств не предложил им убежище.

    Международный трибунал по преступлениям в Руанде был создан в конце 1994 года для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид, совершенный на территории африканской страны.

    В 1994 году всего за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек - в основном из этнической группы тутси, а также умеренные представители хуту.

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