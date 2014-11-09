Танзания просит дать убежище осужденным за геноцид

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Танзания обратилась к международному сообществу с призывом предоставить убежище людям, которых признали невиновными в причастности к геноциду в Руанде 1994 года и тем, которые уже отсидели свой срок.
Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, Международный трибунал по геноциду в Руанде, заседающий в Танзании, в конце этого года завершает работу.
По словам представителей трибунала, восемь человек, оправданных по делу о геноциде, и трое вышедших на свободу боятся возвращаться в Руанду.
Сейчас эти 11 человек живут под охраной в Танзании. На данный момент никто из иностранных государств не предложил им убежище.
Международный трибунал по преступлениям в Руанде был создан в конце 1994 года для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид, совершенный на территории африканской страны.
В 1994 году всего за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек - в основном из этнической группы тутси, а также умеренные представители хуту.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook