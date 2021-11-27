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Талибы запланировали открыть школы для девочек к 2022 году

Талибы запланировали открыть школы для девочек к 2022 году Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" обещает открыть школы для девочек в 2022 году.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 17:43
Талибы запланировали открыть школы для девочек к 2022 году

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" обещает открыть школы для девочек в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель премьер-министра талибов мавлави Абдул Кабир на встрече с послом Турции Джихадом Аргином.

"Школы для девочек по всей стране будут открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана", - сказал он.

По словам Кабира, женщины работают в различных учреждениях страны, таких как паспортный стол, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.

Как он сказал, "Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан". Кабир высоко оценил деятельность неправительственной турецкой организации TICA в Афганистане.

В свою очередь, турецкий посол заявил, что его страна оказала помощь афганским беженцам и вынужденным переселенцам через "Красный Полумесяц", и помощь все еще продолжается.

Как отметил дипломат, Турция предоставляет семена министерству сельского хозяйства Афганистана. Также продолжится работа над строительными проектами, финансируемыми Турцией, в провинциях Кандагар, Герат и районе Каджаки.

Кроме того, посол Турции сказал, что турецкие инвесторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан, и некоторые из них посетят страну на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" gələn ilə qədər qızlar üçün məktəbləri açmağı planlaşdırır

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