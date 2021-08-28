Талибы захватили американскую боевую технику на сумму $85 миллиардов

Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что «Талибан» захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов.

Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС Джим Бэнкс заявил, что "Талибан" захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов.

Как передает Report, его слова приводит The Independent .

Он уточнил, что среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия. Бэнкс подчеркнул, что в настоящее время у боевиков больше вертолетов Black Hawk, чем у 85 процентов стран мира. "Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", - добавил конгрессмен.