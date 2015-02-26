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    Талибы взяли ответственность за взрыв в дипломатическом квартале в Кабуле

    В результате взрыва два человека погибли, один получил ранения

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв  в дипломатическом квартале в Кабуле. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявили представители движения.

    Взрыв прогремел сегодня близ посольства, в результате два человека погибли, один получил ранения. По данным СМИ, среди погибших оказался турецкий солдат и гражданин Афганистана. 

    Как заявлял замминистра внутренних дел республики, генерал Айуб Саланги, целью террориста-смертника был турецкий дипломатический автомобиль.

    Движение "Талибан" заявило, что "целью атаки был конвой ВС США, а не посольство или граждане какой-либо страны".

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