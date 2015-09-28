​Талибы сообщили о захвате госпиталя в Афганистане

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" заявили о захвате госпиталя и ряда правительственных учреждений в городе Кундуз — административном центре одноименной провинции на севере Афганистана, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в госпитале находятся около 200 пациентов.

Ранее сообщалось, что талибы cегодня утром атаковали Кундуз в попытке захватить контроль над городом.

Агентство Khaama Press со ссылкой на городскую полицию передает, что силовикам удалось уничтожить не менее 20 боевиков. По данным медиков, при нападении погибли более 20 человек, в том числе 14 полицейских. Ранения получили более 40 мирных жителей.