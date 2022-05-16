Талибы рекрутировали более 130 тыс. человек в свою армию

Движение "Талибан" рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента захвата власти в Афганистане летом 2021 года.

Движение "Талибан" рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента захвата власти в Афганистане летом 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews , об этом заявил представитель министерства обороны в правительстве талибов Энаятулла Хаваризми.

"Более 130 тыс. человек были набраны в регулярную армию, и этот процесс продолжится. После завершения набора афганцы увидят независимых, хорошо подготовленных и преданных делу военных, которые будут обеспечивать безопасность и защищать афганскую землю и границы", - сказал Хаваризми.

Мохаммад Якуб, назначенный 27 апреля талибами на должность министра обороны, отметил, что новая регулярная армия Афганистана насчитывает не менее 110 тыс. человек. В середине февраля Хаваризми говорил о намерении довести численность новой армии до 150 тыс. человек, отметив, что талибы планируют мобилизовать военных, имеющих боевой опыт, включая тех, кто проходил службу при прежнем режиме.