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Талибы рекрутировали более 130 тыс. человек в свою армию

Талибы рекрутировали более 130 тыс. человек в свою армию Движение "Талибан" рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента захвата власти в Афганистане летом 2021 года.
Другие страны
16 мая 2022 г. 06:14
Талибы рекрутировали более 130 тыс. человек в свою армию

Движение "Талибан" рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента захвата власти в Афганистане летом 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLOnews, об этом заявил представитель министерства обороны в правительстве талибов Энаятулла Хаваризми.

"Более 130 тыс. человек были набраны в регулярную армию, и этот процесс продолжится. После завершения набора афганцы увидят независимых, хорошо подготовленных и преданных делу военных, которые будут обеспечивать безопасность и защищать афганскую землю и границы", - сказал Хаваризми.

Мохаммад Якуб, назначенный 27 апреля талибами на должность министра обороны, отметил, что новая регулярная армия Афганистана насчитывает не менее 110 тыс. человек. В середине февраля Хаваризми говорил о намерении довести численность новой армии до 150 тыс. человек, отметив, что талибы планируют мобилизовать военных, имеющих боевой опыт, включая тех, кто проходил службу при прежнем режиме.

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