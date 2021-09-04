Талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ, а также стреляли в воздух с целью разгона акции протеста афганских женщин, вышедших на улицы Кабула с требованиями равноправия.

Талибы применили слезоточивый газ, а также стреляли в воздух с целью разгона акции протеста афганских женщин, вышедших на улицы Кабула с требованиями равноправия.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что протесты женщин вызваны неопределенностью их будущего: в частности, их волнуют проблемы возможности получения образования, а также трудоустройства.

Корреспондент сообщает, что одна из активисток Наргис Садат была избита талибами. Акция проходила на площади недалеко от президентского дворца.