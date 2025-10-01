Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Талибы опровергли сообщения о запрете интернета в Афганистане

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 15:56
    Талибы опровергли сообщения о запрете интернета в Афганистане

    Правительство Талибана в среду опровергло сообщения о полном запрете интернета в Афганистане, заявив, что старые волоконно-оптические кабели изношены и заменяются.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщило правительство.

    Это стало первой публичной реакцией Талибана на сбои в работе связи, которые нарушили работу банков, торговли и авиации.

    Ранее несколько провинций сообщили о приостановке интернет-сервисов из-за указа лидера движения Хибатуллы Ахундзады.

    "Никаких запретов на интернет не существует, это лишь слухи", - говорится в трехстрочном заявлении представителей Талибана, распространенном через WhatsApp в группе пакистанских журналистов.

    Заявление также было опубликовано в соцсети X. В нем официальный представитель движения Забихулла Муджахид пояснил, что текущие перебои в работе интернета по всей стране связаны с "изношенной волоконно-оптической инфраструктурой", которая в настоящее время заменяется. Конкретные сроки восстановления сервисов не уточняются.

