Талибы опровергли сообщения о запрете интернета в Афганистане

Правительство Талибана в среду опровергло сообщения о полном запрете интернета в Афганистане, заявив, что старые волоконно-оптические кабели изношены и заменяются.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщило правительство.

Это стало первой публичной реакцией Талибана на сбои в работе связи, которые нарушили работу банков, торговли и авиации.

Ранее несколько провинций сообщили о приостановке интернет-сервисов из-за указа лидера движения Хибатуллы Ахундзады.

"Никаких запретов на интернет не существует, это лишь слухи", - говорится в трехстрочном заявлении представителей Талибана, распространенном через WhatsApp в группе пакистанских журналистов.

Заявление также было опубликовано в соцсети X. В нем официальный представитель движения Забихулла Муджахид пояснил, что текущие перебои в работе интернета по всей стране связаны с "изношенной волоконно-оптической инфраструктурой", которая в настоящее время заменяется. Конкретные сроки восстановления сервисов не уточняются.