О нас

Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане

Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана.
Другие страны
11 июля 2023 г. 09:57
Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане

Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид в Twitter.

"После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират Афганистан приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние", - говорится в сообщении.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре столицы Швеции. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам в Мекке в Саудовской Аравии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Американский самолет Судного дня в Вильнюс перед началом саммита НАТО
Американский самолет "Судного дня" в Вильнюс перед началом саммита НАТО
11 июля 2023 г. 11:05
Белый дом сообщил о встрече Байдена с Зеленским в среду
Белый дом сообщил о встрече Байдена с Зеленским в среду
11 июля 2023 г. 10:00
В Японии из-за ливней погибли шесть человек
В Японии из-за ливней погибли шесть человек
11 июля 2023 г. 09:19
Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии
Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии
11 июля 2023 г. 08:57
Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России
Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России
11 июля 2023 г. 08:23
Китай может обойти США по объему ВВП к 2034 году
Китай может обойти США по объему ВВП к 2034 году
11 июля 2023 г. 06:53
Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка
Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка
11 июля 2023 г. 04:22
Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки
Испанские спасатели перехватили лодку с почти сотней нелегалов из Африки
11 июля 2023 г. 03:54
США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
11 июля 2023 г. 02:21
Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
10 июля 2023 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi