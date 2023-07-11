Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане

Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана.

Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид в Twitter.

"После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират Афганистан приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние", - говорится в сообщении.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре столицы Швеции. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам в Мекке в Саудовской Аравии.