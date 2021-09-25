Талибы казнили в провинции Герат четырех человек

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство Aamaj Ne

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство Aamaj News.

На распространенных кадрах видно, как четырех мужчин повесили при большом скоплении людей. Представители радикалов пока не комментируют произошедшее, хотя ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.