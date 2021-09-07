Талибы готовы объявить состав нового правительства Афганистана

Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена.

Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter представитель движения "Талибан" Ахмадулла Муттаки.

"Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась", - написал Муттаки.

Ранее другой представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты.

По словам представителя талибов, о правительстве объявят в ближайшее время.

В августе на фоне вывода из страны американского контингента, "Талибан" захватил все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.