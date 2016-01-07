​Талибы готовы к мирным переговорам

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Некоторые группировки из движения "Талибан" планируют принимать участие в мирном процессе, который представители Афганистана и Пакистана поставили себе целью возродить на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в то же время, даже если талибы и направят своих представителей, они будут отражать интересы и выражать позицию не всего движения, а отдельных групп.

Один из командиров талибов заявил, что сейчас идет подготовка к переговорам и отбираются кандидаты для участия во встрече.

Афганские чиновники говорят, что график встреч не включает в себя участие талибов, но они не исключают возможность присоединения группы на определенном этапе.

Афганистан и Пакистан намерены провести переговоры относительно налаживания мира между странами 11 января. В новом раунде диалога для разработки комплексного плана достижения мира будут участвовать Афганистан, Пакистан, США и Китай.