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"Талибан": в Афганистане не осталось ни одного кадрового военного США

"Талибан": в Афганистане не осталось ни одного кадрового военного США Ни одного военнослужащего стран НАТО не осталось в Афганистане, многие из них покидали страну в женской одежде.
Другие страны
29 августа 2024 г. 15:30
Талибан: в Афганистане не осталось ни одного кадрового военного США

Ни одного военнослужащего стран НАТО не осталось в Афганистане, многие из них покидали страну в женской одежде, заявил начальник управления материально-технического обеспечения министерства обороны в правительстве движения "Талибан" генерал Сайед Абдул Басир Сабери.

Как передает Report, генерал в интервью ТАСС сказал: "Нигде ни одного [военнослужащего-]американца не находится, 100%. Они убежали, даже в женской одежде. [Таких военнослужащих стран НАТО] мы специально не трогали, потому что они были одеты в женские одежды. Пусть весь мир знает, кто мы такие. Мы женщин не трогаем".

Он добавил, что 20 лет назад блок НАТО вторгся в Афганистан "гордо, уверенный в том, что сможет изменить что-то в Афганистане в своих интересах", но у альянса ничего не получилось.

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