"Талибан" озвучил условия возобновления переговоров с Кабулом

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Движение "Талибан" (запрещено в РФ) может начать мирные переговоры с властями Афганистана при условии исключения этой террористической группировки из санкционных списков ООН. Как сообщает газета "Доон", об этом заявил один из представителей талибов по итогам состоявшейся в Катаре двухдневной встречи с доверенными лицами президента Афганистана, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы посоветовали им для начала исключить нас из санкционных списков ООН (предусматривающих в том числе замораживание финансовых активов движения) и разрешить нам свободно передвигаться по миру, после чего мы могли бы подумать о возобновлении переговоров (с Кабулом)," - цитирует издание одного из неназванных членов делегации талибов.

По имеющейся информации, на мероприятии, состоявшемся в одном из отелей Дохи по эгидой Пагуошского движения ученых (Pugwash Conferences on Science and World Affairs, объединение деятелей науки, выступающих за мир, разоружение и международную безопасность - прим. ТАСС), официальный Кабул представляли советник президента Афганистана Малалай Шинвари и бывший министр внутренних дел исламской республики Умер Даудзай.

Состав участников встречи со стороны "Талибана" не раскрывается. "Эта встреча позволит нам высказать собственную точку зрения на будущее Афганистана," - заявил в субботу журналистам официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид.