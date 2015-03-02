​«Талибан» готов к переговорам с правительством Афганистана

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Лидер афганского движения «Талибан» Молла Омар готов к мирным переговорам с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, ожидается, что переговоры начнутся на следующей неделе в Кабуле.

«Мы готовы к мирным переговорам с афганским правительством. Ожидается, что эти переговоры начнутся на следующей неделе в Кабуле», - заявил представитель лидера движения Гари Ди Мухаммед.

Мухаммед не проинформировал о повестке мирных переговоров, однако отметил, что ведут консультации с Советом. Молла Омар сам примет решение о том, кто будет состоять в делегации, сообщил Мухаммед.