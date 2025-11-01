Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

    01 ноября, 2025
    • 15:00
    Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в субботу, что не намерена пересматривать инвестиционный пакет на сумму $550 миллиардов, заключенный с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Я считаю, что даже если премьер-министр меняется, договоренности, достигнутые между правительствами, не должны изменяться", - сказала она.

    Такаити не стала комментировать торговое соглашение, подписанное между Южной Кореей и США, отметив, что его подробности пока не обнародованы.

    До вступления в должность премьер-министра в прошлом месяце Такаити высказывалась о возможности пересмотра тарифов с Вашингтоном в случае возникновения условий, которые покажутся несправедливыми и ущемляющими национальные интересы Японии.

