Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в субботу, что не намерена пересматривать инвестиционный пакет на сумму $550 миллиардов, заключенный с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Я считаю, что даже если премьер-министр меняется, договоренности, достигнутые между правительствами, не должны изменяться", - сказала она.

Такаити не стала комментировать торговое соглашение, подписанное между Южной Кореей и США, отметив, что его подробности пока не обнародованы.

До вступления в должность премьер-министра в прошлом месяце Такаити высказывалась о возможности пересмотра тарифов с Вашингтоном в случае возникновения условий, которые покажутся несправедливыми и ущемляющими национальные интересы Японии.