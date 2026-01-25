Такаити: США не требовали от Японии повысить расходы на оборону до 5% ВВП

США не требовали от Японии напрямую повысить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов с лидерами политических партий.

"Я не слышала напрямую [конкретные] цифры - 3,5% или 5%. Мы будем наращивать [расходы на оборону] таким образом, чтобы обеспечить необходимую защиту страны", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство партнерами по НАТО и союзниками, критикуя их за слишком низкие расходы на оборону. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.

Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В Японии в этой связи испытывают опасения, что подобные требования могут быть предъявлены и Токио.