Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 14 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report , об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Кроме того, за сутки возле Тайваня было обнаружено пять судов государственных ведомств КНР.

Как утверждается в документе, 15 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.