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Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 14 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 14 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Другие страны
10 октября 2024 г. 07:28
Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 14 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Кроме того, за сутки возле Тайваня было обнаружено пять судов государственных ведомств КНР.

Как утверждается в документе, 15 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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