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Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов на 749%

Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов на 749% Экспорт Тайванем БПЛА за первые 6 месяцев года вырос на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении.
Другие страны
27 июля 2025 г. 16:48
Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов на 749%

Экспорт Тайванем БПЛА за первые 6 месяцев года вырос на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

"Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила 11,89 млн долларов США, что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает агентство со ссылкой на данные таможни острова.

Первое место по объему экспорта заняла Польша, на нее пришлось 54% от общего объема, что составило 6,48 млн долларов. На втором месте оказались США, которые закупили тайваньских БПЛА на 1,549 млн долларов. Замыкает тройку Германия, купившая дронов на 1,458 млн долларов. На четвертом месте - Чехия, потратившая на закупки БПЛА из Тайваня 1,036 млн долларов.

Агентство со ссылкой на Совет по развитию внешней торговли Тайваня отмечает, что "в условиях геополитических изменений" тайваньская индустрия дронов "стала новой альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду".

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