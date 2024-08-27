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Тайвань проведет испытания новой системы РЭБ

Тайвань проведет испытания новой системы РЭБ Тайвань планирует провести испытания новой системы радиоэлектронной борьбы в сентябре, что может привести к значительным электромагнитным помехам в море вблизи уезда Илань и вдоль его береговой линии.
Другие страны
27 августа 2024 г. 20:45

Тайвань планирует провести испытания новой системы радиоэлектронной борьбы в сентябре, что может привести к значительным электромагнитным помехам в море вблизи уезда Илань и вдоль его береговой линии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно уведомлению Министерства транспорта и коммуникаций Тайваня, испытания запланированы на период со 2 по 6 сентября и с 9 по 13 сентября на морской территории вблизи поселка Тоучэн и города Суао.

Сообщается, что Чжуншаньский институт науки и технологии разрабатывает новую мобильную систему радиоэлектронной борьбы для использования в военных целях. Источники предполагают, что система способна выводить из строя гражданскую электронику в пределах ее радиуса действия, что требует проведения испытаний на море для минимизации воздействия на населенные районы.

Цель разработки системы согласуется со стратегией Тайваня по наращиванию своих возможностей в области радиоэлектронной борьбы на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Китаем.

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Версия на английском языке Taiwan to test new electronic warfare system

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