Тайвань проведет испытания новой системы РЭБ

Тайвань планирует провести испытания новой системы радиоэлектронной борьбы в сентябре, что может привести к значительным электромагнитным помехам в море вблизи уезда Илань и вдоль его береговой линии.

Тайвань планирует провести испытания новой системы радиоэлектронной борьбы в сентябре, что может привести к значительным электромагнитным помехам в море вблизи уезда Илань и вдоль его береговой линии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно уведомлению Министерства транспорта и коммуникаций Тайваня, испытания запланированы на период со 2 по 6 сентября и с 9 по 13 сентября на морской территории вблизи поселка Тоучэн и города Суао.

Сообщается, что Чжуншаньский институт науки и технологии разрабатывает новую мобильную систему радиоэлектронной борьбы для использования в военных целях. Источники предполагают, что система способна выводить из строя гражданскую электронику в пределах ее радиуса действия, что требует проведения испытаний на море для минимизации воздействия на населенные районы.

Цель разработки системы согласуется со стратегией Тайваня по наращиванию своих возможностей в области радиоэлектронной борьбы на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Китаем.