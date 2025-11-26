Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 11:15
    Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения

    Тайвань планирует дополнительно выделить $40 млрд на закупку вооружений и усиление оборонных возможностей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Согласно информации, средства планируется распределить на восемь лет - с 2026 по 2033 год.

    Средства будут направлены на закупку высокоточных ракет, а также на совместную с США разработку и приобретение оборонных систем и оборудования.

    Оборонный бюджет Тайваня на 2026 год составит $31,18 млрд или 3,3% ВВП.

