Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 11:15
Тайвань планирует дополнительно выделить $40 млрд на закупку вооружений и усиление оборонных возможностей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.
Согласно информации, средства планируется распределить на восемь лет - с 2026 по 2033 год.
Средства будут направлены на закупку высокоточных ракет, а также на совместную с США разработку и приобретение оборонных систем и оборудования.
Оборонный бюджет Тайваня на 2026 год составит $31,18 млрд или 3,3% ВВП.
