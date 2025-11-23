Тайвань испытал систему, способную перехватывать баллистические ракеты

Тайвань испытал зенитные ракеты, способные перехватывать баллистические ракеты при входе в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на газету Taipei Times, испытания провели специалисты Чжуншаньского института науки и технологий на полигоне на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун.

По информации издания, испытания, предположительно, связаны с новым ракетным проектом "Цянгун". Высота полета ракеты на испытаниях составляла 30 - 48 км, что позволяет сбивать баллистические цели при входе в атмосферу.

Газета со ссылкой на источники указывает, что в рамках проекта "Цянгун" разрабатываются несколько модификаций ракет на базе ракеты TK-III с увеличенной дальностью полета.

Ожидается, что "Цянгун I" будет иметь высоту перехвата выше, чем американская система Patriot III. "Цянгун IIA" будет иметь высоту перехвата 100 км, "что сопоставимо с американской системой высотной обороны наземного базирования (THAAD)". А ракета "Цянгун IIB" станет новой баллистической ракетой класса земля - земля с предполагаемой дальностью полета около 1 тыс. км.