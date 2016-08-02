​Тайфун "Нида" в ночь достиг провинции Гуандун на юге Китая

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Тихоокеанский тайфун "Нида" нанес удар по Гонконгу, парализовав жизнь в мегаполисе.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС. Из-за непогоды здесь сегодня закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Не проводятся утренние торги на фондовой бирже.

Минувшей ночью на город обрушились тропические ливни и шквалистый ветер с порывами до 158 км в час. Местная обсерватория объявила 8-й сигнал штормового предупреждения по десятибалльной шкале.

В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены 156 и задержаны еще 290 авиарейсов.

Из-за сильных волн приостановлено паромное сообщение, в том числе с Макао и прибрежными городами материкового Китая. По улицам города отменено движение двухэтажных автобусов и трамваев.

Тайфун "Нида" в ночь на вторник достиг провинции Гуандун на юге Китая, вынудив власти отменить практически все коммерческие рейсы и отменить занятия в школах

Максимальная сила ветра в эпицентре составила 14 баллов (42 метра в секунду). Власти провинции заявляли ранее, что "Нида" может стать сильнейшим с 1983 года тайфуном, обрушившимся на дельту реки Чжуцзян (Жемчужная река).