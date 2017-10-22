Тайфун Лан стал причиной отмены сотни рейсов в Японии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сотни рейсов отменили и перенесли в Японии из-за приближения тайфуна «Лан», который, как ожидается, к вечеру воскресенья подойдет к центральным регионам страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об изменениях в расписании проинформировали все ведущие японские авиаперевозчики.

Так, All Nippon Airways и Japan Airlines уведомили об отмене на десятках направлений, а лоукостер Peach Aviation отменил более 60 рейсов.