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Тайфун "Ко-Мэй" обрушился на Шанхай

Тайфун "Ко-Мэй" обрушился на Шанхай Тайфун "Ко-Мэй" в ночь с 29 на 30 июля принес ливни и сильные порывы ветра в регион дельты реки Янцзы на востоке КНР, включая Шанхай.
Другие страны
30 июля 2025 г. 05:25
Тайфун Ко-Мэй обрушился на Шанхай

Тайфун "Ко-Мэй" в ночь с 29 на 30 июля принес ливни и сильные порывы ветра в регион дельты реки Янцзы на востоке КНР, включая Шанхай.

Как передает Report, об этом сообщило Метеорологическое управление Китая, первым удар стихии на себя принял городской район Чжоушань провинции Чжэцзян.

Во время выхода тайфуна на берег скорость ветра вблизи его центра составляла 23 м/с. По мере продвижения шторма на северо-запад по шанхайской агломерации скорость ветра достигнет 28 м/с.

31 июля тайфун продолжит двигаться в северо-западном направлении по провинции Цзянсу. Шторм постепенно ослабнет, и скорость ветра опустится ниже 20 м/с.

Тайфун принес ливни в провинции Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Хунань и другие регионы Китая.

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