Таиланд разрешит туристам оплачивать покупки криптовалютой

Таиланд намерен интегрировать криптовалюту в реальную экономику страны, чтобы позволить туристам привязывать цифровые активы к своим кредитным картам для совершения покупок.

Таиланд намерен интегрировать криптовалюту в реальную экономику страны, чтобы позволить туристам привязывать цифровые активы к своим кредитным картам для совершения покупок.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Nation.

По словам вице-премьера и министра финансов Таиланда Пхичая Чунхавачиры, Минфин королевства изучает используемые в мире модели, чтобы разрешить привязку криптовалют к картам.

"В некоторых зарубежных странах уже можно использовать криптовалюту для покупок, привязывая ее к кредитным картам. Когда что-то покупается, продавец получает оплату в местной валюте, часто даже не осознавая, что покупатель использовал криптовалюту. Этот подход можно немедленно адаптировать и для Таиланда", - сказал он.

Как отмечает издание, правительство планирует внести поправки в законы, чтобы беспрепятственно связать рынок капитала с рынком цифровых активов, которые в настоящее время регулируются в рамках отдельных правовых норм. В связи с этим начаты переговоры с Банком Таиланда.

Согласно данным Минтуризма, с начала года Таиланд посетили 13,4 млн иностранных туристов, что почти на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего гостей приехали из Китая - 1,8 млн. На втором месте находится Малайзия (1,7 млн), Россия замыкает тройку стран-лидеров (932 тыс.), на четвертой строке - Индия (880 тыс.), на пятом месте - Республика Корея (637 тыс.).