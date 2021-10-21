Таиланд расширит список стран, откуда без изоляции смогут прибывать привитые туристы

Власти Таиланда приняли решение расширить список стран, откуда полностью привитые от коронавируса путешественники смогут прибывать без прохождения карантина, до 46-ти.

Власти Таиланда приняли решение расширить список стран, откуда полностью привитые от коронавируса путешественники смогут прибывать без прохождения карантина, до 46-ти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча.

"Мы увеличим до 46 количество стран из первой группы территорий с низким уровнем распространения инфекции, откуда полностью вакцинированные люди могут поехать в Таиланд без карантина", - говорится в публикации, размещенной на странице политика в Facebook. Премьер напомнил, что это условие распространяется на тех, кто прибывает в королевство самолетом, имеет отрицательный ПЦР-тест и пройдет его еще раз по прибытии. Нововведения вступят в силу 1 ноября, при этом Прают Чан-Оча указал на необходимость ускорения процесса подготовки к прибытию путешественников, в том числе на увеличение темпов вакцинации населения Таиланда.

В этот раз чиновник не привел список стран. Ожидается, что данный перечень территорий будет обнародован на этой неделе. Между тем список планируется расширить дважды - к 1 декабря и к 1 января.