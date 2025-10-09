Таиланд рассчитывает завершить торговые переговоры с США и ЕС к концу года
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 12:03
Таиланд ведет переговоры с США по вопросам торговли и намерен завершить их до конца 2025 года.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр торговли Суфаджи Сутхумпун.
"Переговоры с Европой по соглашению о свободной торговле также будут завершены к концу года или началу 2026 года",- сообщил он на бизнес-форуме.
Министр отметил, что экономика страны испытывает давление из-за тарифов США, высокого уровня задолженности домохозяйств и высокого курса национальной валюты, что негативно сказывается на экспортных показателях.
Последние новости
13:00
Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 годуПромышленность
12:50
Закир Гасанов выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
12:48
Пашинян примет участие в саммите СНГ в ТаджикистанеВ регионе
12:48
ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денегФинансы
12:45
Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словамиВнутренняя политика
12:43
Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАСФинансы
12:42
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
12:41
Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объемеБизнес
12:39