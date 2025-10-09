Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Таиланд рассчитывает завершить торговые переговоры с США и ЕС к концу года

    Другие страны
    09 октября, 2025
    • 12:03
    Таиланд рассчитывает завершить торговые переговоры с США и ЕС к концу года

    Таиланд ведет переговоры с США по вопросам торговли и намерен завершить их до конца 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр торговли Суфаджи Сутхумпун.

    "Переговоры с Европой по соглашению о свободной торговле также будут завершены к концу года или началу 2026 года",- сообщил он на бизнес-форуме.

    Министр отметил, что экономика страны испытывает давление из-за тарифов США, высокого уровня задолженности домохозяйств и высокого курса национальной валюты, что негативно сказывается на экспортных показателях.

