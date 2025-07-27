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Таиланд и Камбоджа продолжают обмениваться ударами после согласия на прекращения огня

Таиланд и Камбоджа продолжают обмениваться ударами после согласия на прекращения огня Четвертый день подряд Камбоджа и Таиланд обмениваются ударами на спорной границе несмотря на то, что обе страны дали согласие на предложенные американским президентом Дональдом Трампом переговоры о прекращение огня.
Другие страны
27 июля 2025 г. 13:52
Таиланд и Камбоджа продолжают обмениваться ударами после согласия на прекращения огня

Четвертый день подряд Камбоджа и Таиланд обмениваются ударами на спорной границе несмотря на то, что обе страны дали согласие на предложенные американским президентом Дональдом Трампом переговоры о прекращение огня.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, удары возобновились спустя несколько часов после того, как Трамп пригрозил, что продолжение боевых действий поставит под угрозу торговые соглашения двух южно-азиатских государств с Вашингтоном.

По данным официальных лиц Таиланда и Камбоджи, с четверга в результате столкновений, которые продолжаются, несмотря на призывы ООН, США и Китая прекратить боевые действия, погибли по меньшей мере 32 человека и более 200 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Обе стороны обвинили друг друга в развязывании последней стычки на границе и обменялись обвинениями в продолжающихся боевых действиях.

Сегодня, по данным агентства, власти Таиланда заявили, что "не готовы" прекратить военные операции, и обвинили Камбоджу в продолжении обстрелов тяжелой артиллерии по гражданским районам в провинции Сурин, на границе и в ряде других районов.

"Никакое прекращение военных действий не может быть достигнуто, пока Камбоджа неоднократно нарушает основные принципы прав человека и гуманитарного права", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Таиланда.

И. о. премьер-министра Таиланда Пумтам Вечайчай заявил в воскресенье, что солдаты продолжат выполнять свою работу на полной мощности до тех пор, пока не исчезнет опасность для мирных жителей. "Мы предложили провести двусторонние переговоры между нашими министрами иностранных дел, чтобы определить условия прекращения огня и вывода войск и дальнобойного оружия", - уточнил он при этом.

Представитель Министерства обороны Камбоджи в свою очередь сообщил журналистам, что рано утром в воскресенье по местному времени Таиланд нанес удары по нескольким районам Камбоджи с использованием беспилотников, танковых обстрелов, кассетных и авиабомб. "Наши силы по-прежнему активно наносят ответный удар и не боятся защищать территорию", - заявил генерал-лейтенанта Мали Сочеата.

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Версия на английском языке Thailand and Cambodia still fighting after Trump announces ceasefire talks

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