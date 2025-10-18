Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 19:14
    Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

    Таиланд и Камбоджа достигли прогресса по вопросам отвода тяжелых вооружений, разминирования приграничных территорий и борьбы с транснациональной преступностью.

    Как передает Report, таиландский МИД опубликовал выдержки из заявления главы ведомства Сихасака Пхуангкеткеу по итогам прошедших 17 октября в Куала-Лумпуре четырехсторонних консультаций.

    "Четырехсторонние консультации между США, Малайзией, Таиландом и Камбоджей были продолжением их первой встречи в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, а затем еще одной такой встречи, состоявшейся 12 октября 2025 года в Куала-Лумпуре. Обсуждения были сосредоточены на подготовке совместной декларации, определяющей рамки решения различных вопросов между Таиландом и Камбоджей с целью восстановления теплых двусторонних отношений. Достигнут прогресс в четырех областях, которые являются приоритетными для Таиланда: вывод тяжелых вооружений из приграничных районов, гуманитарное разминирование, борьба с транснациональной преступностью и управление приоритетными приграничными территориями", - сказал он.

    По словам министра, секретариату Генерального пограничного комитета обеих сторон все еще необходимо будет провести встречу 20-21 октября 2025 года для дальнейшего детального обсуждения плана действий, чтобы обеспечить конкретную реализацию того, что уже обсуждалось: "Документ также должен пройти внутреннюю процедуру и быть одобрен министрами обороны обеих стран. Если переговоры в конечном итоге приведут к удовлетворительным результатам, настоящая совместная декларация может быть подписана во время предстоящего 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре с участием Малайзии и Соединенных Штатов".

    Глава МИД, комментируя вопрос освобождения 18 камбоджийских военнопленных, указал, что "Таиланду необходимо увидеть конкретный прогресс в реализации некоторых пунктов, прежде чем рассматривать вопрос об их освобождении".

    Таиланд Камбоджа вооружения

    Последние новости

    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    19:53

    Глава МИД Ирана провел переговоры по ядерной проблеме

    В регионе
    19:38

    "Ноттингем" уволил главного тренера после 40 дней работы

    Футбол
    19:23

    Центральное командование США выразило благодарность Азербайджану за миссию в Афганистане

    Армия
    19:14

    Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

    Другие страны
    19:13

    Администрация президента Турции: Мы с гордостью поддерживаем братский Азербайджан

    Внешняя политика
    18:52

    Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    18:47

    Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Шатдаун дал республиканцам возможность свернуть программы демократов

    Другие страны
    Лента новостей