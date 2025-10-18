Таиланд и Камбоджа достигли договоренностей по отводу тяжелых вооружений

Таиланд и Камбоджа достигли прогресса по вопросам отвода тяжелых вооружений, разминирования приграничных территорий и борьбы с транснациональной преступностью.

Как передает Report, таиландский МИД опубликовал выдержки из заявления главы ведомства Сихасака Пхуангкеткеу по итогам прошедших 17 октября в Куала-Лумпуре четырехсторонних консультаций.

"Четырехсторонние консультации между США, Малайзией, Таиландом и Камбоджей были продолжением их первой встречи в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, а затем еще одной такой встречи, состоявшейся 12 октября 2025 года в Куала-Лумпуре. Обсуждения были сосредоточены на подготовке совместной декларации, определяющей рамки решения различных вопросов между Таиландом и Камбоджей с целью восстановления теплых двусторонних отношений. Достигнут прогресс в четырех областях, которые являются приоритетными для Таиланда: вывод тяжелых вооружений из приграничных районов, гуманитарное разминирование, борьба с транснациональной преступностью и управление приоритетными приграничными территориями", - сказал он.

По словам министра, секретариату Генерального пограничного комитета обеих сторон все еще необходимо будет провести встречу 20-21 октября 2025 года для дальнейшего детального обсуждения плана действий, чтобы обеспечить конкретную реализацию того, что уже обсуждалось: "Документ также должен пройти внутреннюю процедуру и быть одобрен министрами обороны обеих стран. Если переговоры в конечном итоге приведут к удовлетворительным результатам, настоящая совместная декларация может быть подписана во время предстоящего 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре с участием Малайзии и Соединенных Штатов".

Глава МИД, комментируя вопрос освобождения 18 камбоджийских военнопленных, указал, что "Таиланду необходимо увидеть конкретный прогресс в реализации некоторых пунктов, прежде чем рассматривать вопрос об их освобождении".