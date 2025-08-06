Таиланд и Камбоджа достигли базового консенсуса по прекращению огня

Базовый консенсус достигнут на предварительных переговорах делегаций Таиланда и Камбоджи по исполнению и контролю режима прекращения огня на границе между двумя странами.

Базовый консенсус достигнут на предварительных переговорах делегаций Таиланда и Камбоджи по исполнению и контролю режима прекращения огня на границе двух государств.

Как передает Report, об этом сообщил командующий вооруженными силами Малайзии генерал Мохд Низам Джаффар в комментарии госагентству Bernama.

Переговоры проходят в рамках внеочередного заседания двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ, проходящего в Куала-Лумпуре с 4 по 7 августа. Итоговое заседание под председательством министров обороны Таиланда и Камбоджи состоится 7 августа в присутствии наблюдателей от Малайзии - как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также представителей США и Китая.

По словам генерала Джаффара, соглашение уже достигнуто по техническому заданию для мониторинга исполнения режима прекращения огня. Его будут выполнять временная и постоянная группы наблюдателей от военных атташе стран АСЕАН, которые будут следить за ситуацией на границе в начальный и последующий периоды.

Предварительные переговоры проходили с 4 по 6 августа в закрытом режиме с участием 40 представителей обеих сторон.