    Таиланд эвакуирует жителей после столкновений на границе с Камбоджей

    • 07 декабря, 2025
    • 16:46
    Таиланд эвакуирует жителей после столкновений на границе с Камбоджей

    Двое таиландских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе Таиланда и Камбоджи.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

    По его данным, таиландские силы открыли пропорциональный ответный огонь после того, как камбоджийские военные начали стрелять из стрелкового оружия. Командующий вторым округом приказал привести в полную боевую готовность все подразделения.

    "С таиландской стороны есть двое раненых. Столкновение прекращено, но подразделения остаются в состоянии полной боевой готовности и продолжат обеспечивать безопасность района", - говорится в сообщении.

    В армейском ведомстве отметили, что в связи с текущей неопределенностью и вероятностью эскалации столкновений жителям приграничных районов четырех провинций - Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани - рекомендуется эвакуироваться в специально отведенные убежища в соответствии с планом эвакуации гражданского населения в целях их безопасности.

    Напомним, что премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами.

    МИД Таиланда в ноябре заявил, что Камбоджа нарушила положения мирной сделки, установив противопехотные мины на территории соседнего государства, на которых 9 ноября подорвались таиландские военные. В связи с этим у Таиланда не осталось иного выбора, как приостановить выполнение ключевых элементов совместной декларации.

